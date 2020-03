Quebo wystąpił w w filmie i zarobił milion złotych. Całą kwotę przeznacza na cele charytatywne

Quebonafide jest obecnie nie tylko jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce, ale i jedną z najbardziej intrygujących gwiazd show-biznesu. Muzyk wrócił na szczyty list przebojów po dwuletniej przerwie i zaskoczył metamorfozą. Zamalował wszystkie tatuaże i zmienił kolor włosów. Medialnie udzielać się nie chce, ale chce za to wspierać potrzebujących. Właśnie postanowił przekazać milion złotych na cele charytatywne.

REKLAMA

Zobacz wideo Quebo śpi z zamalowanymi tatuażami? Natalia Szroeder o jego metamorfozie

Quebonafide zagrał w filmie i zarobił milion złotych

Raper bardzo strzeże swojej prywatności i do wczoraj nie było wiadomo nawet, że zagrał w filmie, który jest reklamą jednej z platform zakupowych. Kuba Grabowski, bo tak naprawdę nazywa się muzyk, wystąpił w materiale, w którym oprowadza widza po "swoim" domu. Pokazuje bibliotekę, półki z nagrodami, czy garderobę, w której znaleźć można takie same koszulki.

Quebo za ten projekt zarobił aż milion złotych. W materiale zdradził, że całą kwotę przeznacza na cele charytatywne. Zrobił to w wyjątkowy sposób. Informacja była podana drobną czcionką na monitorze jednego z telewizorów umieszczonych za nim. Fani nie kryli zachwytów.

Co za gość! Co on jeszcze wymyśli!

Brawa dla niego!

Szacun!

Oprócz powyższych komentarzy nie brakuje również takich, sugerujących, że za całą akcją kryje się coś jeszcze. Grabowski zdążył już przyzwyczaić swoich fanów do zaskoczeń. Za to, co zrobił należą mu się jednak wielkie brawa. Kto wie, może wesprze tymi pieniędzmi służbę zdrowia, która potrzebuje ich w tym momencie jak najwięcej?

CW