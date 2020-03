Kolejny dzień w spędzony w domu, to kolejna dawka żarcików od rodziny Majdanów. Ostatnio pisaliśmy o zabawnej odpowiedzi Radosława Majdana na komentarz fanki, która zarzuciła mu, że leniuchuje. Tym razem bramkarz również nie zawiódł, choć jedynie skomentował zdjęcie żony. Porównał Małgorzatę Rozenek do... mandarynki, ale bez pestek.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek podczas sesji z koniem. Porównała się do Beyonce

Radosław Majdan kokietuje Małgorzatę Rozenek pod zdjęciem na Instagramie

Gwiazda TVN-u już od ponad dwóch tygodni przebywa z rodziną w posiadłości z dala od Warszawy. Pisaliśmy nawet, że za domek, w którym się zatrzymali, płacą fortunę. Czego się jednak nie robi dla zdrowia, zwłaszcza, jeśli jest się w zaawansowanej ciąży. Rozenek ma więc mnóstwo wolnego czasu, co widać po jej social mediach. Na bieżąco relacjonuje fanom każdy dzień. Aktywny w sieci jest też jej mąż. Pod nowym zdjęciem żony, do którego pozowała w pomarańczowym dresie, Radek porównał ją na przykład do mandarynki.

Pysiuniu, jesteś moją mandarynką. Ale bez pestek - rzucił żartem.

Jedna z fanek napisała, że tym stwierdzeniem Majdan "zrobił jej dzień", a inna zauważyła żartobliwie, że Gosia jednak ma w sobie jedną "pestkę".

No jak to nie! Ma jedną w sobie przecież!

Oprócz takich śmieszków pod zdjęciem nie brakowało komplementów pod adresem Rozenek. Obserwatorzy pisali, że ma piękny, delikatny makijaż, świetnie wygląda w dresie, czy że stan błogosławiony bardzo jej służy. Nas zastanawia jednak coś innego. Myślicie, że pisząc komentarze pod zdjęciami Małgorzaty, Majdan siedzi obok niej? Radek, czekamy na odpowiedź!

CW