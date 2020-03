Dorota Szelągowska nie musi narzekać na brak zainteresowania ze strony mediów, dlatego też nie decyduje się na desperacką próbę istnienia w prasie za wszelką cenę, której często podejmują się inne gwiazdy. Dekoratorka wnętrz chroni życie prywatne na tyle, na ile możliwe jest odseparowanie od fotoreporterów bliskich, którzy również pełnią funkcje publiczne. Mowa o mamie, Katarzynie Grocholi, byłym partnerze, Adamie Sztabie, czy nastoletnim synu, który chce zostać aktorem i niedługo może być jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia. 19-latek opublikował ostatnio na Instagramie uroczą fotografię swojej małej siostry Wandzi. To pierwsze zdjęcie córki Szelągowskiej w mediach społecznościowych.

Córka Doroty Szelągowskiej na Instagramie

Dorota Szelągowska długo utrzymywała w tajemnicy, że spodziewa się kolejnego dziecka. O narodzinach Wandzi media dowiedziały się dopiero wtedy, kiedy dekoratorka wnętrz postanowiła poinformować o tym na Facebooku. Choć od tego momentu minęły już dwa lata, kobieta nie zdecydowała się jeszcze na to, żeby publicznie pokazać córkę. Zrobił to za nią jej 19-letni syn, Antek, który udostępnił na Instagramie zdjęcie siostry w bardzo uroczym ujęciu. Co prawda, na fotografii nie widać wizerunku dziecka, ale można zauważyć, że dwulatka świetnie odnajduje się w "ogrodowych zabawach" z psem.

Córka Doroty Szelągowskiej Instagram/ @sztaba

To debiut Wandzi na Instagramie. Do tej pory Dorota zaznaczała w mediach społecznościowych obecność córki w swoim życiu jedynie poprzez dodawanie zdjęć pięknych tortów, które zostały stworzone na cześć małej solenizantki.

Antkowi życzymy wspaniałej relacji z siostrą!

