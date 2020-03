Małgorzata Kożuchowska pokazała odważne zdjęcie w bardzo krótkiej mini. Fani zachwyceni. "Najlepsze nogi w Polsce"

Tak odważne zdjęcia na instagramowym profilu Małgorzaty Kożuchowskiej to rzadkość. Co prawda kadr pochodzi z serialu "Świat według Kiepskich", więc stylizacja aktorki jest adekwatna do odgrywanej przez nią roli, jednak sukienka mini robi wrażenie. Nogi aż do nieba!

Instagram/ @malgorzatakozuchowska_ Otwórz galerię (12)

