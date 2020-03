Vanessa Bryant pokazała, jak Kobe trenował z Gianną. Mówił: Jest taka waleczna, jak ogień

Śmierć legendarnego koszykarza Kobego Bryanta wstrząsnęła amerykańskim show-biznesem, fanami, przyjaciółmi, a przede wszystkim jego bliskimi. Wdowa po koszykarzu, Vanessa Bryant, która była jego żoną przez 19 lat, po tragicznej śmierci najbliższych jest mało aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu zamieszcza jednak posty, w których najczęściej wspomina swoją córkę i ukochanego. Tym razem było podobnie. Vanessa opublikowała archiwalne wideo, na którym koszykarz opowiada o treningach Gianny.

Vanessa Bryant opublikowała wideo z Kobem i Gianną

Gianna Bryant - podobnie jak jej sławny tata - również grała i kochała koszykówkę. Od kiedy zaczęła należeć do swojej drużyny, Kobe aktywnie uczestniczył w jej sportowym życiu. Prawie zawsze bywał na treningach, by udzielać jej cennych rad. Wideo, które zamieściła w czwartkowe popołudnie Vanessa, pokazuje archiwalny wywiad z Kobem, który opowiada o treningach Gianny. Okazuje się, że jego córka był do niego bardzo podobna.

Najpierw zaczęła grać w piłkę nożną, która jest również jednym z moich ulubionych sportów. Ale potem, kiedy zapytała o naukę gry w koszykówkę i zacząłem uczyć ją krok po kroku, to pokochała ten sport. Teraz gra każdego dnia - mówi koszykarz.

Ojciec nie ukrywał dumy z postępów córki:

Z radością obserwowałem, jak się rozwija i każdego dnia towarzyszyłem temu procesowi. Jej temperament bardzo przypomina mój. Jest niezwykle zawzięta, taka waleczna, jak ogień, bardzo dynamiczna i nie cofa się przed żadnym wyzwaniem - dodaje.

Katastrofa, w której zginął Kobe Bryant

Vanessa Bryant opublikowała wideo dwa miesiące po tragicznym wydarzeniu. 26 stycznia Kobe i Gianna wraz z pilotem i pozostałymi pasażerami zginęli w katastrofie helikoptera w Calabasas w Kalifornii.

