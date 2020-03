Meghan Markle i książę Harry nie mieszkają już w Kanadzie! Przenieśli się do Stanów Zjednoczonych

Meghan Markle i książę Harry od dłuższego czasu planowali przeprowadzkę do Los Angeles, by Meghan mogła być blisko rodziny i nowej pracy. Długo poszukiwali idealnego domu i jak podają amerykańskie media, marzenie Meghan w końcu się spełniło. Para książęca przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Meghan Markle i książę Harry przeprowadzili się do USA

Źródło portalu people.com potwierdza, że Meghan i Harry wyprowadzili się już z wyspy Vancouver, na której mieszkali. Dodatkowo to samo źródło potwierdziło, że zamieszkali w Los Angeles - rodzinnym mieście Meghan.

Zobacz wideo Księżna Meghan przytuliła Beyonce na premierze Króla Lwa

Meghan pragnęła powrócić do Los Angeles, ponieważ ma tam rodzinę i najbliższych przyjaciół. Dodatkowo od pewnego czasu intensywnie myśli nad powrotem do pracy. Przypomnijmy, że ostatnio zadebiutowała jako lektor w filmie dokumentalnym Disneya, opowiadającym o podróży rodziny słoni.

Tego właśnie Meghan i Harry zawsze chcieli - stworzyć własne życie. Uwielbiają przebywać w Kanadzie, ale wciąż myślą o domu w Los Angeles. Prawdopodobnie będą mieli domy w obu miejscach - jeszcze niedawno mówiły amerykańskie media.

Niestety nie wiemy jeszcze gdzie dokładnie zamieszkała książęca para. Z pewnością jest to luksusowa okolica, ponieważ jak wiemy, para rozważała do tej pory tylko takie lokalizacje. Nawet ich "domek na wsi", który ostatnio kupili w okolicach Londynu, znajduje się naprzeciwko działki Beckhamów. Najwyraźniej była aktorka nadal lubi otaczać się gwiazdami, a Harry - swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi.

BO