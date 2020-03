Oliwia Bieniuk, pomimo swojego młodego wieku, zgromadziła na Instagramie liczne grono obserwatorów. Córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka odziedziczyła urodę po rodzicach, dlatego też nie dziwi fakt, że użytkownicy mediów społecznościowych zachwycają się jej wyglądem. Dziewczyna słynie z zamiłowania do mody. Często pokazuje się w niebanalnych stylizacjach i chwali się "torebkowymi zdobyczami". Nawet w swoich czterech kątach nie rozstaje się z tym akcesorium. Tym razem opublikowała zdjęcie, które zostało zrobione w domu. Różowy dres, naturalny look i leżący na podłodze dodatek - właśnie to oczarowało internautów.

Oliwia Bieniuk pokazała się w dresie

Nastolatka zachęca swoich fanów do tego, by pozostali w domach i dbali o swoje zdrowie. Opublikowała fotografię, która świadczy o tym, że nawet w swoich czterech kątach można wyglądać pięknie. Nie tylko uroda dziewczyny zachwyciła internautów. W komentarzach zwrócili uwagę na to, że Oliwia nigdy nie rozstaje się z modnymi dodatkami, a szczególnie z torebką. Dziewczyna pozuje do zdjęcia w różowym dresie, zdradzając widok, który ma za oknem.

Też noszę torebkę w domu - czytamy w jednym z komentarzy.

Córka Jarosława Bieniuka nie zwlekała długo z odpowiedzią:

Jezus, cieszę się niezmiernie - odpowiedziała uszczypliwie.

Inni fani nie kryli słów podziwu. Oliwia otrzymała mnóstwo komplementów na temat swojego wyglądu:

Ale słodzinka!

Piękna jak zawsze!

Śliczna!

Nastolatka zapytana o to, czy dba o swoją figurę, trenując w domu, wyznała, że czasami uda jej się troszkę poćwiczyć.

Coś tam poćwiczę - odparła krótko.

Trzeba przyznać, że Oliwia zawsze prezentuje się wspaniale. Jak myślicie, do kogo jest bardziej podobna - do mamy czy taty?

