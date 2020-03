Joanna Liszowska wysyła fanom dużo ciepła na selfie, do którego zapozowała bez grama makijażu. "Ale księżniczka"

Joanna Liszowska poszła w ślady swoich koleżanek po fachu i promuje akcję "zostań w domu". Choć nie jest aktywna na Instagramie chociażby tak, jak Katarzyna Zielińska, Anna Mucha, czy Julia Wieniawa, chce utrzymywać kontakt z fanami w tym trudnym dla wszystkich czasie. Aktorka postanowiła nieco wesprzeć na duchu obserwatorów i wrzuciła na instagramowe konto zdjęcie w wersji no make-up, wysyłając im dużo ciepła. Byli zachwyceni.

Zobacz wideo Make up no make up w wykonaniu Mariny

Joanna Liszowska pozuje bez makijażu

Ostatnio pisaliśmy, że izolacja, która trwa w naszym kraju od ponad dwóch tygodni, nieco zmusiła gwiazdy do pokazywania się w naturalnych wersjach. Małgorzata Rozenek i Anna Lewandowska zapozowały bez sztucznych rzęs, a wiele gwiazd zrezygnowało z makijażu. Do tego grona dołączyła właśnie Liszowska, która wrzuciła na Instagram nowe selfie.

Hej kochani! Jak się macie? Ogarniacie jakoś naszą nową rzeczywistość? Wysyłam dużo ciepła.

Fanki nie tylko zachwycały się urodą aktorki, ale chętnie odpowiadały na jej pytanie. Pisały, że dwutygodniowa izolacja powoli staje się męcząca.

Nic nie ogarniam. Nie potrafię zaakceptować tej sytuacji. Wiem, że tak musi być, bo to dla naszego dobra, ale wysiadam psychicznie.

Z dnia na dzień ciężej to ogarnąć, ale jestem dobrej myśli. Urządzam codzienne przedszkole dla syna i fitness dla siebie.

Czekam z utęsknieniem na taki normalny dzień. Wyjść do pracy i cieszyć się wszystkim co nas otacza.

Doskonale rozumiemy fanki Joanny. My również tęsknimy za rzeczywistością sprzed ponad dwóch tygodni. Jednakże będziemy to powtarzać do samego końca trwania tego ciężkiego okresu - zostańcie w domach. Nie opuszczajcie ich, jeśli to niekonieczne, a jeśli musicie, zachowujcie wszelkie środki ostrożności. Dzisiaj zdrowie jest najważniejsze.

