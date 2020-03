Sandra Mosakowska z "Hotel Paradise" naskoczyła na internautkę

cerrie35 godzinę temu 0

Takim ludziom nic nie pomoże. Baby doklejają sobie sztuczne rzęsy, wyrywają brwi by potem je sobie domalować, sztucznie pompują usta do rozmiarów mini dętki, doczepiają sobie włosy, na solarce robią z siebie przypieczonego kurczaka itd. I im się faktycznie wydaje, że super pięknie wyglądają. Więc zostawmy je w tym złudnym świecie, niech same nawzajem się podziwiają. Ja tam nie jestem i nigdy nie będę fanką takich dziwadeł, które by zaistnieć nawet puszczą pawia na środku ulicy jeśli dzięki temu miałyby mieć więcej lajków.