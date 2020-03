Magda Gessler sprzedaje kiszonki w internecie. Ceny ogórków i kapusty nie są najniższe

Magda Gessler otworzyła sklep internetowy, w którym kupić możemy nawet kiszonki. Podobnie jak było to w przypadku pączków czy makowca, również i tutaj ceny produktów do najtańszych nie należą.

Magda Gessler sprzedaje kiszonki

Z uwagi na sytuację w naszym kraju polskie restauracje czeka kilka nie najlepszych miesięcy. Polacy siedzą w domach, wiele lokali zrezygnowało więc całkowicie ze swojej działalności w najbliższym czasie. Magda Gessler odnalazła się jednak także i w tej trudnej sytuacji. Restauratorka otworzyła sklep internetowy, w którym kupić możemy przeróżne produkty: od konfitur, dżemów, domowych wypieków, aż po wędliny i regionalne nalewki.

Gwiazda TVN nie zapomniała także o kiszonkach. Jej internetowe "Schronisko smaków" ma w swoim asortymencie kiszoną kapustę i ogórki. Tego typu produkty mają świetny wpływ na układ immunologiczny, a w obecnej sytuacji wzmacnianie odporności jest szczególnie ważne.

Sklep internetowy powstał, by wszyscy mieli dostęp do smakołyków, które pamiętam z czasów mojego dzieciństwa. Mama i babcia zawsze konserwowały przysmaki sezonowe w szkle, a później przetrzymywały je w spiżarni. Dzięki temu czułam się bezpieczna. Obecnie niewiele osób ma czas, by robić przetwory. Nasza przeszkolona załoga zatrzymuje czas lata, jesieni, żeby Państwo mogli skosztować smaków, mieszkających w mojej głowie i duszy – wyznała w rozmowie Newserią Magda Gessler.

Jeśli zaś chodzi o same ceny, Magda Gessler nas nie zaskoczyła. Kiszona kapusta to koszt rzędu 12 złotych, a ogórki 16. Restauratorka znana jest przecież z tego, że za swoje produkty każe dość sporo zapłacić. Przypomnijmy tylko ostatnią "aferę faworkową": Anna Skura skusiła się na słodki chrust z cukierni gwiazdy TVN, a kiedy przyszło do płatności, przeżyła cenowy szok.

Kupicie kiszonki Magdy Gessler?

