Natalia Szroeder odpowiadała na pytania fanów, a przy okazji pokazała kuchnię i salon. Ma schody jak Jessica Mercedes

Sytuacja, jaka zapanowała na świecie, zmusiła Natalię Szroeder do całkowitej zmiany planów. Piosenkarka po pierwsze, miała zaplanowane koncerty, które musiała odwołać, a ponadto na jakiś czas straciła pracę w muzycznym show, "The Four. Bitwa o sławę", ponieważ Polsat zawiesił produkcję programu aż do września. Gwiazda zaszyła się więc w mieszkaniu i chętnie promuje akcję, "zostań w domu". Jak w przypadku każdego z nas, tak i w jej, po dwóch tygodniach laby, przyszedł czas na nudę. W związku z tym gwiazda postanowiła odpowiedzieć na pytania fanów. My zwróciliśmy uwagę na jej mieszkanie.

Natalia Szroeder pokazała, jak mieszka

Piosenkarka należy do grona tych gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatność. Choć od ponad roku spotyka się ze znanym raperem, Quebo, o związku z nim nie chce mówić zbyt wiele. Nawet w rozmowie z naszym reporterem była bardzo tajemnicza i unikała odpowiedzi na pytania o nowy wizerunek partnera. Teraz postanowiła się jednak nieco otworzyć i zorganizowała na Instagramie Q&A. Odpowiadając na pytania fanów pokazała zdjęcia i nagrania, na których widać, jak mieszka.

Szroeder urządziła kuchnię bardzo nowocześnie i postawiła na biały segment. W tym samym kolorze są krzesła i zapewne stół. Salon z kolei jest bardzo duży i po schodach wnioskujemy, że mieszkanie jest dwupiętrowe. Być może Natalia mieszka podobnie jak Jessica Mercedes, która ostatnio w końcu po dwóch latach wyremontowała i wprowadziła się do swojego własnego lokum. Czekamy na więcej zdjęć. Możemy już niedługo gwiazda zdecyduje się pokazać sypialnię?

