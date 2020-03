Doda pokazała, jak mąż czyści jej stopy i uszy. Chyba nie chcieliśmy tego widzieć

Konieczność zostania w swoich domowych zaciszach zmusiła gwiazdy do opowiedzenia nieco więcej o swoim życiu prywatnym niż do tej pory. Mowa między innymi o Dodzie, która jest bardzo aktywna na Instagramie. Ostatnio zmieściła filmik, którego nikt by się chyba nie spodziewał. Pokazała wideo, na którym jej mąż, Emil Stępień, zrobił jej domowy masaż stóp i... czyścił uszy.

REKLAMA

Mąż Dody czyści jej uszy

Nowe nagranie artystki z pewnością zaskoczyło wielu jej fanów. Doda uwieczniła bowiem swojego męża, który masował jej stopy. Druga część filmiku była jednak o wiele gorsza. Emil wyczyścił jej uszy patyczkiem kosmetycznym. Zapewne wiążę się to z tym, że niedawno artystka miała bardzo duże problemy ze słuchem, które były spowodowane założeniem aparatu ortodontycznego. Są chyba jednak rzeczy, co do których wolelibyśmy, żeby pozostały tajemnicą małżonków. Niech sobie te uszy czyszczą, ale po co to nagrywać?

Cały film możecie zobaczyć tutaj:

Zobacz wideo

Chociaż ten widok może nie należeć do najprzyjemniejszych, trzeba przyznać, że w obecnych warunkach wielu z nas traci nieco kontrolę nad swoim życiem. Może Dodzie stało się to samo... Oddajmy jej jednak też sprawiedliwość. W ostatnim czasie Doda bardzo angażuje się w pracę społeczną i stale jest aktywna zawodowo. Nie przeszkadza jej siedzenie w domu, by chociażby rozpocząć zbiórkę na pomoc szpitalom w tym trudnym czasie. Dzięki takim działaniom placówki medyczne dostają niezbędny sprzęt. Dodatkowo niespełna tydzień temu pokazała swój nowy teledysk do piosenki "Apetyt na życie", a zaledwie kilka dni temu opublikowała za darmo na YouTube film dokumentalny, ujawniający kulisy powstania koncertu "Artyści przeciw nienawiści".

BO