Małgorzata Rozenek wkrótce powita na świecie trzecie dziecko, a w trosce o bezpieczeństwo nienarodzonego maluszka i najbliższych wyjechała z Warszawy. Zdecydowała się odseparować od społeczeństwa i przebywa w miejscu nienależącym do najtańszych.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan po porodzie wylatuje z Polski

Małgorzata Rozenek wyjechała na Mazury

Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż wynajmują dom we Wzgórzach Dylewskich na Mazurach. Spędzają czas rodzinnie z synami Małgosi i dwoma psami. Grają w planszówki, wypoczywają, chodzą na spacery w opustoszałe miejsca. Małgorzata chętnie dzieli się zdjęciami z pobytu i pokazuje różne zakamarki domu. W Siedlisku 518 odnajdziemy sporych rozmiarów ogród, basen i taras. Na parterze posiadłości jest otwarta kuchnia z jadalnią i wysoki salon, a przestrzeń jest utrzymana w jasnych, ciepłych barwach.

Na piętrze luksusowej rezydencji znajdują się trzy sypialnie i przestronny balkon wyposażony w meble ogrodowe. W budynku nie brakuje jacuzzi i sauny.

Pobyt w tym miejscu Małgorzata i Radosław na pewno zaliczą do udanych. To miejsce znajduje się z dala od miejskiego zgiełku i problemów. Koszt wynajęcia domu we Wzgórzach Dylewskich to 1590 zł dziennie, ale Perfekcyjna chętnie oznacza miejsce na swoim Instagramie, dlatego podejrzewamy, że cena mogła być ustalona indywidualnie. Na instagramowym koncie rezydencji już pojawiły się również zdjęcia Małgorzaty.

Ostatnio Małgorzata opowiedziała, jak znosi izolację w zaawansowanej ciąży. Paparazzi sfotografowali gwiazdę w mazurskiej rezydencji i pokazali, jak prezentuje w domowej wersji. Małgorzata śmiała się z tych ujęć.

DK