Anna Mucha ostro zareagowała na komentarz dziecka. "Nie przypominam sobie, żebym była z Tobą na Ty"

Anna Mucha po raz kolejny pokazała się ze swojej ostrzejszej strony. Tym razem nie skupiła swojej uwagi na jednym z uczestników "Dance Dance Dance", gdzie jest jurorką. Przypomnijmy, że szczególnie "upodobała" sobie Kasię Stankiewicz, której nie szczędziła dość przykrych słów i wyśmiewała jej umiejętności taneczne. Teraz jej ofiarą padła jedna z użytkowniczek Instagrama.

Zobacz wideo Anna Mucha wyśmiewa Kasię Stankiewicz

Anna Mucha krytykuje fankę

Aktorka, znana głównie z roli Madzi w "M jak miłość", pokazała na InstaStories komentarz, jaki internautka zostawiła pod jednym z jej zdjęć. Brzmi on:

Strasznie cię nie lubię.

Mucha, jak podkreśliła, pobawiła się w "homeschooling z ciotką Anką". Wypunktowała uwagi, jakie ma do tego krótkiego wpisu. Co więcej, opublikowała także nazwę profilu autorki. Zwróciła się do niej i wytłumaczyła w swoim stylu, co jej się nie podoba.

Droga Julio! Nie można kogoś "strasznie" nie lubić; można BARDZO nie lubić - zaczęła.

Podkreśliła też, że zaimek powinna napisać inaczej:

"Cię" piszemy z wielkiej litery, więc poprawne zdanie powinno brzmieć: Bardzo Cię nie lubię.

Później skupiła się na tym, że internautka nie powinna się do niej zwracać jak do koleżanki, gdyż dzieli je różnica wieku. Na koniec podziękowała jej za poświęcony czas i "wkład w rozwój jej Instagrama". Życzyła jej także wszystkiego dobrego i dużo zdrowia.

Nie przypominam sobie, żebym była z Tobą na Ty. A na oko wydaje mi się, że jestem ciut starsza. Więc: Bardzo Pani nie lubię - napisała ostateczną wersję komentarza.

Anna Mucha zwraca uwagę fance Screen z Instagram.com/ taannamucha

Po zdjęciu profilowym użytkowniczki Instagrama, która zostawiła ten komentarz na profilu aktorki, widać, że jest to dziecko. Dlatego zachowanie Anny Muchy nie do końca nas przekonuje. A Wy co myślicie?

AW