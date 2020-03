Meghan Markle i książę Harry będą mieszkać w doborowym sąsiedztwie. Wybrali posiadłość naprzeciwko Beckhamów

Meghan Markle i książę Harry, choć większość czasu spędzają w Kanadzie, planują mieć kolejny dom w Wielkiej Brytanii. Tym razem wybudują posiadłość na angielskiej wsi, w malowniczym Cotswolds. Dom, który zostanie tam postawiony, będzie miał wartość ponad 3 mln funtów.

Meghan Markle i książę Harry wybudują kolejny dom

Posiadłość będzie miała trzy sypialnie i znajdować będzie się blisko gospodarstwa agroturystycznego Soho Farmhouse. W tych okolicach ma również swoją posiadłość rodzina Beckhamów.

Ta decyzja z pewnością zaskoczyła brytyjskie media, ponieważ to będzie już drugi dom byłej książęcej pary, który znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii. Ich pierwsza posiadłość to Frogmore Cottage. To właśnie ją wyremontowano za pieniądze podatników, co bardzo wzburzyło brytyjskich obywateli.

Źródło magazynu "The Sun" potwierdziło te domniemania:

Ten dom będzie ich przystanią, gdy będą w Wielkiej Brytanii. Kosztuje około 3 milionów i będzie naprzeciwko posiadłości Beckhamów. Projekt będzie finansowany ze środków prywatnych - czytamy.

Domy Meghan Markle i księcia Harry'ego

To już kolejny plan zakupu domu przez książęcą parę. Choć mają już jedną posiadłość w Wielkiej Brytanii i jedną w Kanadzie, najwyraźniej nadal nie wiedzą, gdzie zamieszkają na stałe (o ile gdziekolwiek w ogóle zamierzają się osiedlić). Meghan planuje ponoć zakupić także posiadłość w Los Angeles, teraz zaś do tego doszła kolejna w Wielkiej Brytanii. Gdy dojdzie do transakcji, para będzie w posiadaniu aż czterech domów, co jest dość dużą liczbą, zważywszy, że mają one być dla zaledwie trzech osób: księcia Harry'ego, Meghan i syna Archiego.

