Maja Hyży mimo niezwykle trudnych czasów przeżywa najpiękniejszy czas w życiu - zakochanie. W końcu odnalazła swoją drugą połówkę i tym razem opublikowała przeurocze zdjęcie na swoim Instagramie. Na fotografii para czule się przytula i daje sobie całusa. Nic dziwnego, że tak bardzo spodobało się to jej fanom. W końcu jest prawdziwie zakochana.

Maja Hyży pokazała zdjęcie z partnerem

We wtorek wieczorem w mediach społecznościowych pojawiło się to zdjęcie artystki. Maja - choć rzadko pokazuje partnera -już kolejny raz postanowiła zrobić wyjątek. Trzeba przyznać, że bardzo do siebie pasują.

Nothing else. Polecam każdemu. Uwielbiam to zdjęcie, obnaża nas z naszych uczuć, które są prawdziwe - napisała.

Post skomentowało wielu fanów artystki i pojawiło się dużo miłych słów.

Piękne zdjęcie, a na nim cudowna para.

Jejku, jak wy pasujecie do siebie.

Cudowni - czytamy.

Niektórzy fani również zażartowali. W końcu w tych trudnych czasach obowiązują nas pewne zalecenie, co jest idealnym pretekstem do żartów.

Ej, dwa metry od siebie! - żartują.

Maja Hyży z partnerem

To nie pierwsze zdjęcie artystki z parterem, które pokazuje na swoim profilu. Chociaż Maja bardzo pilnuje swojej prywatności, w ostatnim czasie coraz częściej uchyla rąbka tajemnicy. Ostatnio pochwaliła się zdjęciem, na którym spacerowała ze swoim partnerem. To wtedy uznała, że zaraziła się wspaniałym "wirusem miłości". Najwyraźniej artystka w końcu odnalazła swoje szczęście, na które zdecydowanie każdy z nas zasługuje.

