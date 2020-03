Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski pokazali, jak spędzają czas w domu i zachwycili fanów. "Jesteście genialni!"

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski są jedną z najbardziej lubianych par show-biznesu. Ku uciesze fanów, ich miłość kwitnie. Niedawno wyszło na jaw, że prawdopodobnie para zdążyła się już zaręczyć. Uczucie Martyny i Przemka nie potrzebuje jednak blasku fleszy czy okładek. Chociaż są parą już od dwóch lat, to do tej pory ich miłośnicy mieli zaledwie kilka okazji, by dowiedzieć się szczegółów na temat ich życia prywatnego.

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nagrali piosenkę

Z racji na sytuację kryzysową w naszym kraju większość obywateli spędza czas, dystansując się od społeczeństwa. Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski nie należą do niechlubnych wyjątków. Jak więc spędzają wspólną izolację? Najnowszy post podróżniczki przynosi odpowiedź na to pytanie:

Największe światowe firmy powstawały w garażach, dzisiaj są liderami na rynku... My zaczynamy w salonie i jako zespół liczymy na podobny rozwój sytuacji. Tymczasem próby do nagrań naszego pierwszego singla! Jak się podoba?! Przyszlibyście na koncert? A to wszystko oczywiście w ramach #martynachallenge i przy okazji odrabiania zadania domowego Mani z muzyki.

Widzimy więc, że czas izolacji para spędza w sposób niezwykle twórczy, a towarzyszy jej córka Martyny, Marysia. Podróżnicy wykorzystują wolne chwile na pielęgnowanie swoich relacji przez wspólną zabawę i muzykowanie. Co ciekawe, do stworzenia tej inspirowanej dźwiękami orientu piosenki wykorzystali to, co akurat mięli w domowym zaciszu. Ich fani byli zachwyceni niemniej niż my:

Wpada w ucho!

Jesteście genialni!

Jest pomysł, jest zabawa.

Doceniamy kreatywność Marysi, Martyny i Przemka. Z niecierpliwością czekamy na kolejny przebój!

