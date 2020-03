"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z tych programów, który wzbudza w widzach skrajne emocje. Realizatorom produkcji trzeba przyznać jedno - stworzyli coś, co dotyka naprawdę kontrowersyjnego tematu. W końcu miłość od pierwszego jest możliwa, jednak zbyt pochopna decyzja o małżeństwie niesie za sobą spore ryzyko. Uczestnikom tego programu nie brakuje odwagi. Jedni wyszli na tym rzeczywiście dobrze, czego przykładem jest związek Anity i Adriana, którzy niedawno ogłosili, że spodziewają się drugiego dziecka. Inni natomiast nie mogą cieszyć się takim samym szczęściem, a ich małżeństwa, zawarte na oczach milionów Polaków, zakończyły się rozwodem. Do tego drugiego grona należy Agata Ząbczyk. Kobieta dopiero teraz odnalazła miłość, a zdjęciem z ukochanym pochwaliła się na Instagramie.

Agata ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakochana!

Agata Ząbczyk od razu wiedziała, że mężczyzna, którego w programie dobrali jej eksperci, nie jest tym jedynym. Oboje nie mogli znaleźć wspólnego języka i bardzo szybko zdecydowali się na rozstanie. Kobieta jednak musiała ponad rok poczekać na oficjalny dokument, potwierdzający rozpad małżeństwa. Niedługo po rozwodzie pochwaliła się w mediach społecznościowych pierścionkiem zaręczynowym, jednak od tego czasu nie publikowała żadnych zdjęć z ukochanym. Dopiero teraz zdecydowała się na wspólną fotografię. Czyżby tajemniczy mężczyzna był wspomnianym narzeczonym czy serce Agaty zabiło do kogoś innego?

Kimkolwiek nie byłby wybranek Agaty, widać, że para cieszy się swoim szczęściem. 25-latka opatrzyła zdjęcie uroczym podpisem, który wskazuje na to, że tych dwoje łączy prawdziwa miłość.

Zdjęcie perfekcyjnie nieidealne. Jednak tacy jesteśmy. Jesteśmy sobą.

Fani kobiety zauważyli, że obecność mężczyzny wywołała u niej niespotykany dotąd uśmiech.

Wspaniale widzieć Cię uśmiechniętą. Wszystkiego dobrego dla Was.

Chyba pierwszy raz widzę, jak się tak uśmiechasz.

Agata Ząbczyk Instagram/ @__xrebel_

Na spekulacje użytkowników Instagrama o zbliżającym się ślubie, Agata odpowiedziała stanowczo:

Nie wybiegajmy aż tak w przyszłość.

Życzymy kobiecie, by tym razem stanęła na ślubnym kobiercu z odpowiednim mężczyzną.

