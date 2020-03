Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" na wiosennym spacerze. My patrzymy na jej figurę

Anna Bardowska była uczestniczką programu "Rolnik szuka żony" i to właśnie tam poznała swojego obecnego męża Grzegorza, z którym tworzy szczęśliwą rodzinę. Niedawno na świecie przywitali swoje drugie dziecko, córeczkę Liwię. Mimo dwóch ciąż, rolniczka szybko wróciła do świetnej figury i wygląda doskonale.

Anna Bardowska na spacerze z dziećmi

Ania pochwaliła się zdjęciem na swoim Instagramie, który prowadzi bardzo aktywnie. Żona rolnika w tych trudnych czasach stosuje się do ogólnych zaleceń i opuszcza dom, tylko gdy wychodzi na spacer z dziećmi. Mieszkanie na wsi z pewnością jej to ułatwia, ponieważ wokół siebie ma wiele miejsc, gdzie może nikogo nie spotkać.

Na zmieszczonym zdjęciu nie tylko możemy podziwiać dzieci Ani, ale również jej figurę, która naprawdę zachwyca. Ania na co dzień stawia na wygodę, zakładając luźne bluzy i swetry, jednak i one nie ukryją jej kształtów.

Kiedy on nam tak urósł? Nie wyobrażam sobie życia bez tej naszej dwójeczki. Chociaż nie ma co ukrywać - rodzicielstwo to ogromne wyzwanie i najodpowiedzialniejsza praca w naszym życiu - napisała.

Fanki rolniczki od razu zauważyły jej przepiękne kształty. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy, w tym sporo komplementów.

Aniu, ślicznie wyglądasz.

Ania jaka figura!

Super! - czytamy.

Zobacz wideo Anna Bardowska zdradziła imię córki

Anna Bardowska pokazuje wózek dla córeczki

Na zdjęciu możemy zobaczyć również nowy wózek, o którym mówiła Ania na swoim kanale na Youtubie. My sprawdziliśmy cenę nowego wózka i, jak się okazuje, jest ona całkiem przystępna. Za przyjemność spacerowania z takim wózkiem trzeba zapłacić ok. 1800 zł. W porównaniu do cen wózków wybieranych przez polskie gwiazdy nie jest to szokująca kwota.

