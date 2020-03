Daniel Craig po śmierci nie przekaże majątku córkom. To 145 milionów dolarów. "Dziedziczenie jest niesmaczne"

5 lutego 2020 roku w wieku 103 lat zmarł legendarny aktor, Kirk Douglas. Po jego śmierci do mediów trafiła wiadomość, że majątek, który wynosił ponad 61 mln dolarów, nie trafi do jego rodziny. Całość kwoty została przekazana na cele charytatywne. Jeśli jesteście ciekawi, na jakie konkretne działania trafiły te pieniądze, to zajrzyjcie TUTAJ. Jak się okazało Daniel Craig ma bardzo podobne zdanie na temat swojego majątku.

Daniel Craig nie przekaże pieniędzy dzieciom

Aktor grający przez wiele lat postać Jamesa Bonda ma dwójkę dzieci - dorosłą córkę z poprzedniego małżeństwa z aktorką Fioną London oraz 2-letnią córkę z Rachel Weisz. Wszystko wskazuje na to, że Craig nie chce podzielić się z nimi swoim milionowym majątkiem.

Daniel udzielił ostatnio wywiadu dla magazynu "Saga". Zdradził w nim, że nie ma zamiaru przekazywać majątku dalszym pokoleniom. Zaznaczmy tylko, że póki co, wynosi on 145 milionów dolarów. Powiedział również, dlaczego podjął taką decyzję.

Nie chcę zostawiać wielkich sum następnemu pokoleniu. Myślę, że dziedziczenie jest dość niesmaczne - czytamy w wywiadzie.

W takim razie, co filmowy James Bond zamierza zrobić z tak ogromną kwotą? Trzeba przyznać, że to dość ekstrawagancki i nieco egoistyczny pomysł.

Moja filozofia to wydanie wszystkiego przed odejściem.

Aktor oczywiście ma prawo do takich wyborów. Jesteśmy jednak ciekawi, co o tym myśli jego dorosła córka. Myślicie, że ma żal do ojca?

