Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski wezmą ślub?

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski są parą od 2018 roku i długo ukrywali tę relację przed opinią publiczną. Oboje są lubiani, dlatego nie dziwi zainteresowanie ich życiem prywatnym. W przeciwieństwie do innych popularnych par niechętnie opowiadają o swoim związku, a w mediach społecznościowych można odnaleźć zaledwie kilka ich wspólnych zdjęć. Ostatnio odważyli się opowiedzieć o swojej relacji i zdradzili, jak się poznali. Wszystko wskazuje na to, że ich związek wszedł na kolejny etap i zaręczyli się.

Zobacz wideo Martyna Wojciechowska została zapytana o relację z Przemkiem Kossakowskim. Odpowiedziała zakłopotona

Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski zaręczyli się

Przemek Kossakowski dostał nowy program zatytułowany "Down the Road. Zespół w trasie", który jest emitowany na antenie TTV. W ostatnim odcinku prowadzący przez przypadek wyznał, że Martyna jest jego narzeczoną.

Michał, który obchodził imieniny, okazał się być zagorzałym fanem programów Martyny Wojciechowskiej i kilkakrotnie w trakcie wyprawy wypytywał o moją narzeczoną. To był najlepszy moment, żeby porozmawiał z nią osobiście - powiedział Przemek Kossakowski w programie "Down the Road. Zespół w trasie".

Podobno zdjęcia do programu były kręcone we wrześniu ubiegłego roku, co może oznaczać, że Martyna już kilka miesięcy temu zgodziła się wyjść za Przemka. Nie jest jednak również wykluczone, że Przemek Kossakowski jedynie "pieszczotliwie" określił Martynę mianem "narzeczonej", a w rzeczywistości nie doszło do oficjalnych zaręczyn.

Przypomnijmy, że Martyna Wojciechowska była zaręczona aż 5 razy i nigdy nie stanęła na ślubny kobiercu, bo dwa razy odwoływała śluby w ostatniej chwili. W programie "Kobieta na krańcu świata" określiła się mianem "uciekającej panny młodej".

Czy tym razem Martyna znalazła "tego jednego" i powie sakramentalne "tak"?

