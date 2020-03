1janeczek2 4 godziny temu Oceniono 11 razy 11

Kolejne wypracowanie, z którego nic nie wynika. Próbowałem czytać ze zrozumieniem, nie udało się. Czemu mieli kryzys, bo nie było go w domu. A czemu nie było go w domu ? Bo był we Wrocławiu. Czemu był we Wrocławiu ? I tak w kółko. A czy teraz już będzie w domu ? Jak się nie ma materiału na tekst to się nie pisze, bo wstyd. Wstyd dzisiaj ? O czym ja mówię...