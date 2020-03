Łukasz Jakóbiak dokonał coming outu. Opowiedział też o myślach samobójczych. "Gościem jest kłamca, gej, żyd, kosmita"

Zobacz wideo Łukasz Jakóbiak w Kole Plotka

Łukasz Jakóbiak jest znany głównie jako gospodarz programu "20m2 Łukasza", w którym przeprowadza wywiady ze znanymi ludźmi. Oczywiście miłośnicy show-biznesu nigdy nie zapomną o jego akcji z Ellen DeGeneres i tego, jak wszystkich oszukał, że gościł u niej w studiu. Jednak teraz youtuber zdobył się na ważny krok w swoim życiu.

Łukasz Jakóbiak dokonał coming outu

Jakóbiak nagrał film, w którym zdecydował się powiedzieć o swojej orientacji seksualnej. Rozmowę z nim przeprowadził Cyprian Majcher, autor podcastu Elite Mentality. Łukasz podkreślił, że to osoba, przed którą chce wreszcie wyznać prawdę.

Wreszcie jestem na to gotowy. Wreszcie trafiłem na osobę, której odpowiadając na pytania, chcę powiedzieć o najważniejszych dla mnie rzeczach. Wolność zaczęła nabierać dla mnie innego znaczenia. Zacząłem to odczuwać i chcę za tym podążać - napisał w opisie filmu.

Przyznał, że w jego życiu wiele miejsca zajmuje hejt, który był źródłem naprawdę ciężkich chwil, jakich doświadczył. Wyzywano go, dochodziło także do aktów przemocy na ulicy. Przytoczył kilka epitetów, które usłyszał od innych:

Zapraszam Was na odcinek na 8. urodziny programu, gdzie gościem jest kłamca, gej, żyd, kosmita, koleś z kreskówki, mistrz wizualizacji, zezol z ryjem jak klamka, upadły youtuber, skończony debil, frajer, nawiedzony kolo, złodziej, pustak, koleś z parciem na szkło, motywator od siedmiu boleści, laluś, lizus, ostatni wieśniak, avatar, fajny ciul, mrówkojad, frajer, bałwan, porażka - dodał.

W nagraniu przyznał, że to pierwszy raz, kiedy otwarcie mówił o tym, że jest gejem. Już wcześniej się do tego przymierzał, nagrał nawet kilka filmów, ale zawsze się powstrzymywał przed ich opublikowaniem.

Nigdy jeszcze nie mówiłem, że jestem gejem. To niesamowite, bo nagrałem o tym materiał już trzy razy, ale nie emitowałem go - wyznał. Otaczałem się światem, w którym czytałem, że homoseksualizm jest czymś złym, więc pozwoliłem sobie to ukryć, schować. Ale teraz chcę być wolny, chcę mieć możliwość niekrępowania się, chcę żyć coraz bardziej - opowiadał w wywiadzie.

Wspomina, że najtrudniejszy moment w jego życiu był w roku 2017 roku, w czasie, gdy brał udział w programie "Azja Express", gdzie partnerował Joannie Przetakiewicz. Nie dawał rady przetworzyć informacji, jakie do niego docierały. Starał się nie czytać negatywnych komentarzy na swój temat, ale ludzie go tagowali. Spotkał się wtedy z osobą zarządzającą jednym z głównych portali i poprosił, by przestali o nim pisać, bo jest na skraju. Niestety, odmówiono mu wsparcia. Jakóbiak zrozumiał wtedy, że musi liczyć sam na siebie.

Byłem na xanaksie, miałem straszne myśli. Ja wiem, że tego bym nie zrobił, ale miałem myśli samobójcze - wyznał ze szczerością.

Cały wywiad możecie zobaczyć tutaj:

