Michał Żebrowski pokazał stare zdjęcie z Piotrem Adamczykiem. Internautki: Trudno oderwać wzrok

Michał Żebrowski z pewnością należy do grona aktorów uwielbianych przez Polki. Jego uroda zachwyca mimo upływu lat. Choć rzadko publikuje prywatne zdjęcia na Instagramie, tym razem postanowił powspominać dawne czasy. Zamieścił zdjęcie sprzed 25 lat, na którym możemy podziwiać młodego Żebrowskiego wraz z Piotrem Adamczykiem. Taki widok nie zdarza się codziennie.

Michał Żebrowski i Piotr Adamczyk na zdjęciu sprzed lat

Z opisu pod zdjęciem możemy wywnioskować, że jest ono z kadru sztuki "Miłość i gniew", w której Michał i Piotr grali w 1995 roku. Musimy przyznać, że fotografia jest naprawdę interesująca. Spójrzcie tylko, jak wyglądali w młodości.

Nie tylko my zwróciliśmy na to uwagę. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy i nie zabrakło miłych słów.

Trudno oderwać wzrok.

Piękne zdjęcie.

O matko... Nie wiem kiedy przystojniejszy... Wtedy czy dziś.

Uwielbiałam ten duet - czytamy.

Obaj przystojni

Najwyraźniej obecny okres sprzyja wspominkom. W końcu dawno nie mieliśmy tyle wolnego czasu, co teraz. I jak pamiętamy, to już drugie zdjęcie sprzed lat, które opublikował Michał Żebrowski. Ostatnio pochwalił się fotografią razem z Aleksandrem Domagarowem, z którym zagrał w kultowym filie "Ogniem i mieczem". Fotografia została zrobiona w Cannes w 1999 roku. Widać na niej, jak obaj panowie trzymają w dłoniach lampki (prawdopodobnie czerwonego wina) i wnoszą toast. To zdjęcie również spotkało się w miłym przyjęciem. W końcu wiele kobiet kochało się w filmowym Janie Skrzetuskim i Bohunie.

