Sebastian Karpiel-Bułecka ze Staszkiem "rychtują chałupę" ze śniegu. Fani żartują: Tylko nie wracajcie boso

la_bola 5 godzin temu Oceniono 2 razy -2

Posrało was w tej redakcji, żeby promować takie postawy? Zbieranie się na kupie, a potem rozłażenie. Poza tym skoro ryktują, to musieli trakcie zaleceń do pozostania w domach jechać do zatłoczonego składu budowlanego, a może i jakąś ekipę pomocników sobie ściągnęli.