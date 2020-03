Wiosna to dla wielu osób pretekst, aby coś zmienić. Jedni ograniczają się jedynie do wiosennych porządków w szafach, inni zaczynają pracować na swoją sylwetką. Są też tacy, co idą na całość i fundują sobie metamorfozę. Do tej grupy zalicza się Paulina Sykut-Jeżyna. Prowadząca "Taniec z gwiazdami" pochwaliła się ostatnio na Instagramie, że pofarbowała włosy.

Paulina Sykut-Jeżyna zachęca do ćwiczeń z wykorzystaniem ciężarków i gum treningowych:

Paulina Sykut-Jeżyna przefarbowała się na wiosnę

Do tej pory Paulina Sykut-Jeżyna niechętnie eksperymentowała ze swoim wizerunkiem. Fani przyzwyczaili się już do fryzury i stylu, niezwykle kobiecego. Z okazji nadejścia wiosny dziennikarka postanowiła jednak zmienić coś w swoim wyglądnie. Padło na włosy. Zmianami Sykut-Jeżyna pochwaliła się na Instagramie.

Ciemniejsze, na wiosnę. Nowy kolor, prosto z domowej łazienki. Po takim farbowaniu potrzebna jest dobra regeneracja - napisała pod selfie.

Zmiana co prawda subtelna, ale fani dziennikarki od razu ją zauważyli. Co więcej, są zdania, że podjęła bardzo dobrą decyzję.

Paulinko, jestem zauroczony.

Bardzo piękny kolor.

Wyglądasz przepięknie - czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że Paulina Sykut-Jeżyna wygląda kwitnąco w nowej fryzurze. Niestety nie będziemy mogli podziwiać jej co piątek na żywo. To dlatego, że Polsat podjął decyzję o zawieszeniu wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Program wróci na antenę jesienią. Nie wiadomo jeszcze, czy w takim samym składzie. Trzymamy kciuki!

