Program "Dance, Dance, Dance" miał być odpowiedzią na emitowane przez Polsat "Taniec z gwiazdami" i "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Udało się. Show, w którym celebryci odtwarzają choreografie ze znanych teledysków, spodobał się widzom i teraz możemy oglądać drugi sezon. Nie obyło się jednak bez zmian. Z jury odeszła Ewa Chodakowska, a zastąpiła ją Anna Mucha.

Przemysław Cypryański także wdał się w dyskusję z jury w "Dance Dance Dance"

Ida Nowakowska kontra Przemysław Cypryański

Z pośród trojga jurorów to Ida Nowakowska ma największe doświadczenie jako tancerka. Nie jest dziwne więc, że jej oceny są najbardziej merytoryczne. Widzom nie spodobała się jednak jej postawa wobec Rafał Mroczka i Przemka Cypryańskiego. Po występie duetu jurorka nie kryła rozczarowania. Dodała także, że ich podejście zaczyna ją powoli denerwować. Na tym jednak nie poprzestała. Poprosiła aktorów, by ponownie wykonali kilka ruchów tanecznych. Na oficjalnym profilu programu an Facebooku zaroiło się komentarzy.

Zachowanie jury w stosunku do Rafała i Przemka - zwłaszcza do Przemka - poniżej pasa. Każdy ma inną osobowość i nie musi być jakimś pajacem.

Przepraszam, ale dzisiejsze oceny jury i postawa trochę przypominało siedzenie na starożytnych igrzyskach. Państwo siedzi rozpasane, a uczestnicy muszą kosztem swojego honoru niemalże spełniać ich kaprysy.

Dla mnie niezmiennie Rafał i Przemek. Od początku im kibicuję, zawsze mają megatrudne choreografie i są świetni, ale oceny jury co do ich występów są prześmiewcze, żenujące - piszą rozgoryczeni widzowie.

Podobnych komentarzy jest od groma. Przypadek? Oj, chyba nie tym razem.

