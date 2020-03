Anna Lewandowska założyła TikToka. Zaprosiła Roberta do wspólnego tańca. Internauci: Nie sądziłam, że Lewy ma takie kocie ruchy

Anna Lewandowska szturmem podbiła polski internet. Nie tylko rozpisują się o niej największe portale, lecz także na Instagramie jej konto śledzi już 2,6 miliona osób! To naprawdę ogromne wyróżnienie dla polskiej trenerki. Jej zdjęcia oraz filmy oglądają ludzie na całym świecie, dlatego Lewa opisuje je zawsze w kilku językach. Skoro z Instagramem się udało, to teraz czas na nieco trudniejsze zadanie.

Anna Lewandowska na TikToku

TikTok to aplikacja popularna przede wszystkim wśród młodzieży, która już od kilku lat rozwija się w bardzo szybkim tempie. Jest to nowy sposób na komunikację z ulubionymi influencerami, a także gwiazdami. Niedawno do ich grona dołączyła właśnie Anna Lewandowska, która za pomocą apki chce szerzyć informacje na temat treningów, a także zdrowego trybu życia.

Póki co wszystko wskazuje na to, że gwiazda radzi sobie świetnie również na tym polu. Jej pierwszy materiał pojawił się w aplikacji 18 marca, a już zaobserwowało ją około 100 tysięcy użytkowników. Przyznacie, że robi to wrażenie.

TikTok Anny Lewandowskiej annalewandowskahpba

Anna i Robert Lewandowscy tańczą na TikToku

Ostatnio Ania opublikowała film z udziałem swojego męża, Roberta Lewandowskiego. Małżeństwo zatańczyło wspólnie krótki układ i jednocześnie pokazało, jak spędza czas w domu. Wiedzieliśmy, że Lewa rusza się świetnie, ale Lewy? Nieźle nas zaskoczył!

I to nie tylko nas, bo również fanów Ani.

O proszę, nie sądziłam, że Lewy ma takie kocie ruchy. Jesteście super!

Moja ulubiona para.

Od teraz moje ulubiona małżeństwo na TikToku - pisali w komentarzach.

A Wy, widzieliście już ich taniec?

