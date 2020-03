Blanka Lipińska nie zawsze była blondynką. Kiedyś nosiła czarne i krótkie włosy. Zobaczcie, jak wyglądała

Blanka Lipińska jest obecnie jedną z najbardziej sławnych polskich pisarek. Wszystko to za sprawą sukcesu komercyjnego jej trzech powieści erotycznych. Do show-biznesu autorka weszła dzięki ekranizacji "365 dni", a swoją pozycję umocniła jako prowadząca programu "Tylko jeden". Ostatnio jednak o Blance Lipińskiej jest głośno za sprawą jej związku z muzykiem Baronem. Kilka dni temu para wstawiła pierwsze wspólne selfie. Autorka upiekła nawet swojemu ukochanemu ciasto, przez co obawiała się o utratę swego dotychczasowego wizerunku.

Zobacz wideo Blanka Lipińska upiekła Baronowi szarlotkę.

Blanka Lipińska w czarnych włosach

Wizerunek Blanki Lipińskiej łączymy z platynowym blondem. Taką fryzurę autorka zafundowała także, w ramach metamorfozy, bohaterce swojej powieści. I chyba trudno wyobrazić sobie dziewczynę Barona w innej fryzurze. Okazuje się jednak, że kilka lat temu pisarka nie farbowała swoich włosów na platynę. Internet obiegło bowiem wideo, na którym nieznana jeszcze szerokiej publiczności Blanka Lipińska udziela wywiadu dotyczącego KSW. Łatwo dostrzeżemy, że w 2012 roku pisarka wyglądała zupełnie inaczej.

Na filmie widać, że osiem lat temu Blanka Lipińska nosiła kruczoczarne krótkie włosy, przepasane opaską. Było to w czasach, kiedy przyszła pisarka opiekowała się KSW Ring Girls.

Widzimy więc, że zmiana wizerunku, którą przeszła bohaterka "365" dni zarówno w książce, jak i w filmie, przypomina tę, której poddała się sama Blanka Lipińska. Jak myślicie, czy w powieści dziewczyny Barona zawartych zostało jeszcze więcej autobiograficznych motywów?

I jak Wam jak podoba się Blanka w czarnych włosach?

