Kasia Tusk pochwaliła się rodzinnym porankiem w łóżku. "Sobotnie supełki". Pokazała śpiącego męża i przesłodką córeczkę

W związku sytuacją w kraju miliony Polaków postanowiły zastosować się do wytycznych rządu oraz ekspertów i pozostać w mieszkaniach. Także i polskie gwiazdy apelują do swoich obserwatorów o spędzanie czasu w domowym zaciszu. Do tego zacnego grona należy oczywiście także Kasia Tusk. Córka premiera oznacza swoje relacje oraz posty popularnym hasztagiem "zostań w domu". Blogerka inspiruje swoich obserwatorów, by ten czas spędzili jedynie z najbliższymi oraz docenili każdą rodzinną chwilę.

Zobacz wideo Kasia Tusk pokazała spodnie po obiedzie z córką.

Kasia Tusk pokazała sobotni poranek

Tym razem Kasia Tusk udostępniła na swoim InstaStories intymną relację z rodzinnego poranka. Na zamieszczonych przez córkę byłego premiera zdjęciach obserwatorzy mogą zobaczyć śpiącego męża blogerki oraz jej uroczą córeczkę.

Sobotnie supełki - podpisała relację Kasia.

Kasia Tusk instagram.com/makelifeeasier_pl

Jak wiemy, nie był to pierwszy idealny poranek blogerki i jej rodziny. Z racji tego, że Kasia Tusk spędza więcej czasu w domowym zaciszu częściej mamy możliwość podziwiania jej pięknego, sopockiego mieszkania. Co prawda córka byłego premiera pokazała nam swoją sypialnię wcześniej już kilkakrotnie, jednak nas cieszy każda okazja, by oglądać jej stylowy dom. Przypomnijmy, że białe wnętrze mieszkania Kasi Tusk jest urządzone w doskonałym guście i świetnie zgrywa się z architekturą sopockiej budowli. Córka premiera wykorzystała bowiem walory zastanego lokalu i uwydatniła je poprzez aranżację wnętrza w skandynawskim stylu.

Dzięki temu, że w obecnej sytuacji celebryci i aktorzy nagrywają filmy i wstawiają posty ze swoich mieszkań, możemy się przekonać, w jakim stylu urządzili swoje domy. Swoje luksusowe i eleganckie mieszkanie pokazała nam już także Aneta Kręglicka, a wnętrzem jadalni pochwaliła się również Agnieszka Kaczorowska.

PJA