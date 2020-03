Łukasz z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcie z młodości. Fani: Kiedyś byłeś przystojny

Łukasz Sędrowski występował w 5. edycji "Rolnik szuka żony" i zasłynął skandalicznym traktowaniem kobiet. Fani programu z pewnością pamiętają, jak Łukasz zachował się w stosunku do swoich kandydatek, Pauliny i Agaty. To właśnie one walczyły o jego serce, a on zabawił się ich uczuciami. Najpierw brutalnie odrzucił Paulinę i związał się z Agatą, z którą i tak rozstał się po jakimś czasie. Obecnie Łukasz oficjalnie z nikim się nie spotyka, a przynajmniej nie mówi o tym na Instagramie, na którym jest bardzo aktywny. Tym razem pokazał zdjęcie z młodości.

REKLAMA

Zobacz: Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" opowiedział o swoim związku z Agatą. Zdradził, dlaczego postanowili się rozstać

Zobacz wideo Anna Bardowska zdradziła imię córki

Łukasz Sędrowski na zdjęciu z młodości

Rolnik wyjątkowo polubił popularność i dlatego aktywnie prowadzi konto na Instagramie. Regularnie publikuje posty i Instastories. Tym razem zdecydował się pokazać fanom zdjęcie z czasów młodości. Fotografia pochodzi z 1996 roku, gdy Łukasz był nastolatkiem. Fani nie kryją swojego zachwytu.

Brewki piękne.

Fajny chłopak byłeś.

Jaki ładny.

Kiedyś byłeś przystojny - piszą fani.

Łukasz Sędrowski zareagował na ostatni komentarz.

Czyli od zawsze jestem. Ówczesna uroda jest jak najbardziej promowana w tych czasach na Instagramie, po prostu Instagram nie nadąży za mną, spóźnił się o 20 kilka lat - napisał Łukasz.

Nie bardzo wiemy, co rolnik ma na myśli, ale widać, że pewności siebie wciąż mu nie brakuje.

Przeczytaj: Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony" zapomniał o Agacie i miał nową partnerkę. Jednak szybko się z nią rozstał. Zdradził powód

KM