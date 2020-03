Blanka Lipińska została bez pracy. "Bardzo mnie to cieszy". Baron również będzie miał powody do radości

Ostatnie miesiące w życiu Blanki Lipińskiej były bardzo intensywne. Pisarka niemal z dnia na dzień wkroczyła do polskiego show-biznesu za sprawą cyklu powieści erotycznych, a jedna z nich stała się nawet inspiracją do stworzenia filmu, który w lutym miał swoją kinową premierę. To jednak nie wszystko, bo Blanka Lipińska została również prowadzącą nowego show telewizji Polsat - "Tylko jeden". Teraz jednak pisarka została bez pracy, o czym poinformowała swoich fanów na Instagramie.

Blanka Lipińska została bez pracy

Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, nie dziwi więc fakt, że o swojej nowej sytuacji życiowej poinformowała fanów właśnie na swoim profilu. Po zakończeniu zdjęć do programu "Tylko jeden" w piątek 20 marca, Blanka Lipińska nagrała długie Instastories, w którym wyjawiła, że przed nią aż miesiąc wakacji. Co jednak ciekawe, pisarka zupełnie się tym nie martwi, wręcz przeciwnie.

Pierwszy raz od ponad półtora roku jestem bezrobotna. Bardzo bardzo mnie to cieszy. Żeby wam nawet nie przyszło do głowy pisać do mnie wiadomość "to napisz książkę". Nie, teraz nie ma pracy. Teraz powinny być miesięczne wakacje, ale z racji tego, że nie mogę nigdzie wylecieć - powiedziała Blanka Lipińska.

Pisarka podkreśliła, że gdy tylko granice Polski znów będą otwarte, ona natychmiast leci na wakacje, a tymczasem nie zamierza zupełnie nic robić.

Nie napiszę książki, nie napiszę scenariusza, nie zajmę się absolutnie niczym. Będziecie oglądać nudną Lipińską siedzącą na chacie i piekącą kolejne ciasta, które nie są niespodzianką niestety - powiedziała Blanka.

Z tego ostatniego z pewnością ucieszy się Baron, bo to właśnie jemu Blanka Lipińska piecze ostatnio ciasta.

