Izabella Krzan wspomina wakacje. Miss wstawiła odważne zdjęcie z egzotycznej plaży: "Obecnie też tak leżę, tylko w piżamie"

W związku z aktualną sytuacją w naszym kraju gwiazdy zachęcają nas do pozostania w domach. Aktorzy i celebryci dzielą się ze swoimi obserwatorami ciekawymi sposobami na spędzenie czasu w czterech ścianach, cześć z nich proponuje fanom także treningi w domowym zaciszu. Świetnym sposobem na umilenie sobie odosobnienia może być upieczenie szarlotki jak Blanka Lipińska lub zrobienie treningu z Dodą i papierem toaletowym. Izabella Krzan znalazła jednak jeszcze inny sposób na przetrwanie w domowym zaciszu - oddanie się wspomnieniom.

Izabella Krzan wspomina wakacje

Izabella Krzan cztery lata temu zdobyła tytuł Miss Polonia. Od tego czasu modelka ochoczo dzieli się z fanami swoim życiem na Instagramie, szczególnie chętnie dokumentując swe egzotyczne podróże. Przypomnijmy, że miss pochwaliła się już obserwatorom pobytem na Karaibach, wstawiając zdjęcia z Barbadosu oraz pozując na Dominikanie. W obecnej sytuacji wszelkie zagraniczne eskapady są jednak niemożliwe. Nie pozostaje więc nic innego, jak myślami przenieść się do gorących wspomnień. Tak też uczyniła Izabella Krzan, wstawiając archiwalne zdjęcie z wakacji:

Obecnie też tak leżę, tylko na kanapie, w piżamie, oglądając TV w kolorze. #zostańwdomu - podpisała zdjęcie Izabella Krzan.

Co na to obserwatorzy? Komentatorom zdjęcie bardzo przypadło do gustu, wyrazili również swoją opinię na temat czasu spędzonego na kanapie:

Bardzo ładnie, super ślicznie.

Nic innego nie pozostało na chwilę obecną.

Przynajmniej teraz można poleniuchować bez wyrzutów sumienia.

Cieszymy się, że polska miss również zachęca swoich fanów do pozostania w domach.

PJA