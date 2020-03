Anita Sokołowska pokazała syna, a przy okazji wnętrza swojego mieszkania. Jest klimatycznie

Anita Sokołowska była znana widzom głównie jako doktor Milena Starska z serialu "Na dobre i na złe". Wiele zmieniło się w 2012 roku, gdy została zaangażowana do roli Zuzy w serialu "Przyjaciółki". Produkcja z miejsca stała się hitem z ogromną oglądalnością, a antenie Polsatu można oglądać już piętnasty sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo

Anita Sokołowska bawi się z synem

Rosnące zainteresowanie serialem zwiększyło również zainteresowanie samą Anitą Sokołowską. Aktorka stara się chronić swoją prywatność, jednak zdarza jej się uchylić rąbka tajemnicy. Tak było i tym razem, gdy pokazała syna i swoje cztery kąty.

Anita Sokołowska jest aktywna na Instagramie, gdzie śledzi ją ponad 360 tys. użytkowników. Aktorka chętnie relacjonuje, jak wygląda jej życie i dzieli się ze swoimi wielbicielami zdjęciami i nagraniami. Niedawno opublikowała fotografię ze swoim synem, który wpadł w wir zabawy, a my przy okazji mogliśmy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie.

Gwiazda ''Przyjaciółek'' postawiła na jasne i słoneczne wnętrze z drewnianą podłogą i białymi drzwiami. W czterech ścianach Anity jest również mnóstwo roślin, co zwróciło uwagę jej fanek.

Anita Sokołowska spędza czas z synem

Wygląda na to, że Antek nie nudzi się w domu i co chwila znajduje sobie jakieś zajęcie. Niedawno skupił całą swoją uwagę na metrowej kolorowance i nie przeszkodził mu w tym nawet kot! Jednak to nie wszystko. Na InstaStories aktorki możemy zobaczyć, że jej syn ma głowę pełną pomysłów. Tym razem stworzył sobie z koców i prześcieradeł leśny szałas. Jak podobają Wam się efekty?

Anita Sokołowska instagram.com/anita_sokolowskaa