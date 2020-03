Małgorzata Rozenek skrytykowana za psa na stole. "Ostra przesada". Gwiazda odpowiedziała

cerrie35 5 minut temu 0

Jak kto woli. Psiarze czy kociarze uważają, iż to jest urocze. Ja tam myślę, że jest to obleśne bez względu na to do czego taki stół służy. Wielu ma jakieś swoje mniejsze bądź większe zboczenia. Kociarze uważają za urocze gdy ich kot zagrzebie się w ich szafie z ubraniami, a potem pół dnia odkłaczają swoje ukochane sweterki. No bo przecież jak tu przecież odmówić słodkiemu kitku. A psiarze najwidoczniej nie widzą nic złego w psach łażących im po meblach. Mam znajomą, świruskę na punkcie kotów. Kobieta ma na nie alergię, ale tak bardzo je kocha, że woli mieć dwa koty w domu i faszerować się chemią przeciw alergii na koty.