Anna Lewandowska swoje macierzyństwo, jak również ciążę, bacznie relacjonuje na swoim blogu, a także w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Trenerka przyzwyczaiła już nas do tego, że nie pokazuje twarzy swojej córki. W wywiadach często zaznaczała, że chce chronić prywatność dziecka, jak tylko może. Patrząc na zainteresowanie, jakie towarzyszy życiu Lewandowskich, nie jest to takie łatwe. Od kilku tygodni zauważyliśmy niemałą zmianę, bowiem Anna Lewandowska pokazuje już nieco więcej córki. Czyżby zmieniała swoje podejście do prywatności?

Klara Lewandowska przytula się do ciążowego brzucha mamy

Anna Lewandowska jest w drugiej ciąży i już wiosną powita na świecie kolejne dziecko. Mówi się, że będzie to również córka, jednak sama zainteresowana nie potwierdziła jeszcze tej informacji. Mimo zaawansowanej ciąży trenerka wciąż ćwiczy i dodatkowo angażuje w to też Klarę. Ostatnio pokazywała ich wspólny rodzinny trening, a następnie zamieściła zdjęcie z córką, na którym ta tuli się do jej ciążowego brzucha.

Klarcia. Przytulona do brzuszka smacznie śpi . NAJPIĘKNIEJSZE uczucie - napisała rozczulona mama pod zdjęciem.

Faktycznie to uroczy widok. Jedna z fanek nawet zażartowała, że taka śpiąca Klara to z pewnością wynik męczących treningów z rodzicami. Okazuje się, że to prawda, co potwierdziła sama zainteresowana. Anna Lewandowska po raz drugi zostanie mamą już niebawem. Obstawiamy, że w przypadku swojej drugiej pociechy będzie tak samo ostrożna z pokazywaniem jej wizerunku, jak w przypadku Klary.

