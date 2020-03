Wiosenne nowości biżuteryjne APART

Wiosenne nowości to urzekające wzory biżuteryjne stworzone z miłości do barw oraz po to, aby każda kobieta codziennie na nowo odkrywała swój naturalny blask.

"SECRET GARDEN" – WIOSENNA KOLEKCJA MARKI APART

Poczuj wiosenny nastrój dzięki wyjątkowym propozycjom biżuteryjnym z kolekcji "Secret Garden" marki Apart. Ukwiecone kolczyki, naszyjniki, bransolety i pierścionki w trzech odsłonach kolorystycznych: szlachetnego srebra, subtelnego różu i koloru słonecznego złota to idealne odświeżenie garderoby. Motywem przewodnim biżuterii są kwiaty, najgorętszy trend wiosny i lata 2020. Delikatne zdobienia z dodatkiem cyrkonii to minimalistyczny ale urzekający dodatek zarówno do codziennych jak i tych bardziej wyjątkowych stylizacji.

Ultrakobiece wzory będą efektownie mienić się w słońcu, zachwycą i sprawdzą się przy niejednej okazji. Nowe wzory kolekcji "Secret Garden" to Must Have wiosennych stylizacji: na romantyczne spotkania, wyjątkowe wyjścia oraz na co dzień. Unikatowe biżuteryjne propozycje urzekną nie tylko romantyczki ale również minimalistki oraz miłośniczki nowoczesnego designu. Biżuteria z motywami kwiatowymi będzie również idealną propozycją dla przyszłej Panny Młodej.

Propozycje biżuteryjne Apart są tak uniwersalne,że możesz łączyć je z letnią, zwiewną sukienką w stylu boho bądź z damskim garniturem w neonowych kolorach. Biżuteria z kolekcji Secret Garden to również możliwość zestawiania ze sobą wzorów w różnych tonacjach tak aby komponowały się w wyjątkową mozaikę. Połącz delikatny pierścionek z bransoletką na łańcuszku lub postaw na mocny dodatek w postaci kolczyków w kształcie kół z kwiatowymi ozdobami. Ty wybierasz na ile połączeń się zdecydujesz!

APART KOLEKCJA "KOLORY"

Subtelne pastele, szlachetne błękity, zmysłowe zielenie i czerwienie… oto cała wiosenna paleta barw w kolekcji "Kolory" marki Apart. Finezyjny układ różnobarwnych cyrkonii to nowa propozycja dla kolczyków, pierścionków, naszyjników i bransoletek.

W nowy sezon wkraczamy ze świeżą energią oraz odrobiną szaleństwa. W stylizacjach stawiamy na wyszukane wzory, formy i przede wszystkim biżuteryjne dodatki. Najlepiej wybrać te skomponowane z kolorów, które będą efektownie mienić się w promieniach słońca. Marka Apart proponuje wzory z dodatkiem wielobarwnych kamieni o prostych opływowych kształtach, urzekających subtelnością, ale jednocześnie podkreślających nasz naturalny kobiecy urok. Soczyste odcienie niebieskiego, szafiru, różu czy zieleni dodadzą kolorytu nawet najprostszej stylizacji. Delikatne kolczyki czy filigranowe bransoletki idealnie skomponują się z codziennym look’iem w towarzystwie dżinsów, białego t-shirt’u i luźnego koka. Kobiece naszyjniki z motywem koła czy efektowne pierścionki ozdobione cyrkoniami sprawią, że również te bardziej efektowne stylizacje nabiorą dodatkowego blasku.

Marka Apart stworzyła tak urzekające wzory biżuteryjne z miłości do barw oraz po to, aby każda kobieta codziennie na nowo odkrywała swój naturalny blask.

Biżuteria Apart jest dostępna w salonach Apart i online na apart.pl