Gisele Bundchen to kobieta, która szczególnie dba o swój wygląd. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, skoro jest światowej sławy modelką, a pokazywanie ciała stanowi jeden z najważniejszych elementów jej pracy. Gwiazda kilka lat temu zdecydowała się nawet na ingerencję chirurga plastycznego i operacyjną poprawę biustu. Efekt zabiegu ukrywała pod burką, co wywołało niemałą burzę medialną i niesmak wśród wyznawców islamu. Po jakimś czasie występek Gisele odszedł w niepamięć jej fanów, a kobieta mogła powrócić do gwiazdorskiego życia. Profesjonalne sesje zdjęciowe, czerwony dywan i okładki magazynów to dla niej chleb powszedni. Trzeba przyznać, że w wersji "zrobionej" Bundchen prezentuje się przepięknie. A jak wygląda na co dzień? Paparazzi przyłapali ją na wakacjach na Kostaryce. Sami oceńcie!

Zobacz wideo Gwiazdy uwielbiają zagraniczne wakacje. Zobaczcie, jak Iza Janachowska spędzała swój urlop.

Gisele Bundchen w bikini bez photoshopa

Brazylijska modelka ma 39 lat, a może pochwalić się figurą nastolatki. Gisele lubi pokazywać swoje smukłe i wyćwiczone ciało, pozując między innymi nago do magazynów światowego formatu. Okazuje się, że bez retuszu i photoshopa wygląda równie doskonale jak na profesjonalnych zdjęciach. Dowodzi temu fotografia, zrobiona przez paparazzi na kostarykańskiej plaży. To właśnie tam Bundchen wypoczywała na wakacjach, spędzając czas z rodziną. Jak prezentuje się w bikini?

Gisele Bundchen na wakacjach na Kostaryce SCLA/ East News

Trzeba przyznać, że graficy, którzy współpracują na co dzień z modelką, nie mają zbyt wiele pracy przy obrabianiu jej zdjęć. Prawdziwa figura Gisele nie odbiega znacząco od tego, co widzimy na okładkach magazynów. Nie każdy musi być fanem takich kształtów, ale forma modelki robi wrażenie. Tylko pozazdrościć!

