Jola Mróz z "Warsaw Shore" zostanie mamą. Opowiedziała, jak się czuje [TYLKO U NAS]

alex123 pół godziny temu 0

błagam , więcej szacunku do czytelników, by nie epatować nas newsami o róznego rodzaju alkoholiczkach, prostytutkach, nimfomankach, patologiach społecznych. Miejcie też do siebie szacunek , bo inaczej jaki od was idzie wzór dla młodych czytelników.....maja wzorować by zaistnieć.