Rafał Trzaskowski z synem w domu. Pokazał, jak wygląda ich wieczór. "Po dniu intensywnej nauki". Internauci: Skąd ja to znam

awitold4 pół godziny temu Oceniono 10 razy 4

Aaa do domu uciekł, pod pierzynkę. W ciężkich czasach, kiedy lekarze, wojsko, policja, służby medyczne, Pan Prezydent Duda nie śpią po nocach, ciężko pracują, narażają życie, to ten tutaj truteń-obibok siedzi i nawet nie udaje, że jest do czegoś potrzebny. Kozy na wyspie wymordowane, Wisła zatruta, rury popękane, lewa kasa za paletobadziewie wzięta, to teraz dodatkowe ferie, co? A kiedy zniesiesz pan tak jak wszystkie inne miasta opłaty za parkowanie, żeby Warszawiacy nie musieli zarażać się śmiertelnym wirusem?