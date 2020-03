Alicja Szemplińska komentuje odwołanie Eurowizji 2020. "Spełnił się najgorszy scenariusz"

W środę 18 marca organizatorzy tegorocznej Eurowizji podjęli decyzję o odwołaniu konkursu. Informacja ta została przekazana za pośrednictwem profili Eurowizji w mediach społecznościowych. Teraz głos w tej sprawie zabrała Alicja Szemplińska, która miała reprezentować nasz kraj.

Alicja Szemplińska komentuje odwołanie Eurowizji 2020

Wokalistka, która wygrała specjalną edycję "Szansy na sukces", dzięki czemu miała reprezentować Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie, nie ukrywa swojego rozczarowania i żalu w związku z zaistniałą sytuacją. W swoim wpisie na Instastories Alicja Szemplińska podkreśliła równocześnie, że zdrowie jest najważniejsze.

Kochani! Spełnił się najgorszy scenariusz i tegoroczna Eurowizja Rotterdam 2020 została odwołana. Powód jest wszystkim bardzo dobrze znany. Zdrowie jest jedno, więc dbajmy o nie jak potrafimy najlepiej! - napisała Alicja Szemplińska.

Okazuje się jednak, że wokalistka nie ma zamiaru siedzieć w domu. Alicja Szemplińska zdradziła, że planuje wrócić do studia, gdzie będzie pracować nad kolejnymi utworami.

Teraz wracam do studia, aby nagrywać kolejne utwory i będę Was informować na bieżąco o postępie moich prac - dodała.

Alicja Szemplińska Instagram/aliciaszemplinska

Najwyraźniej Alicja Szemplińska nie zamierza brać udziału w akcji "zostań w domu", czego nie popieramy, mimo że czekamy na jej nowe utwory z niecierpliwością. Lepiej by jednak było, żeby Alicja Szemplińska przyłączyła się do innych gwiazd, które zachęcają swoich fanów do domowej izolacji.

