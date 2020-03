Netflix to nie tylko seriale. Oto 7 programów typu reality show, które przypadną ci do gustu

Większość z nas najbliższe dni (o ile nie tygodnie) spędzi w domu, w którym z czasem może wiać nudą. Dobrze mieć więc pomysły, które pomogą nam przyjemnie wykorzystać wolny czas. Jednym z nich z pewnością jest platforma Netflix, która dla swoich użytkowników ma cały wachlarz seriali, filmów oraz co istotne - programów typu reality show.

Netflix - programy typu reality show

1. Love is Blind

Jeśli jesteś miłośnikiem romansów, a twoimi ulubionym filmami są filmy romantyczne, to ten program jest właśnie dla Ciebie. "Love is Blind" to połączenie reality show z eksperymentem społecznym, który ma za zadanie udowodnić, że do zakochania się nie potrzebujemy znać wyglądu drugiej osoby. Uczestnicy swoje drugie połówki poznają tylko za pomocą zdalnej rozmowy. Jeśli chcą spotkać się twarzą w twarz, muszą się już poważnie zaangażować i zaręczyć się. Jednak to dopiero pierwszy etap. Kolejnymi jest wspólne zamieszkanie i planowanie wesela. Tutaj emocji z pewnością Wam nie zabraknie, a na całym świecie widzowie nie mogą się od niego oderwać. My też wpadliśmy...

2. Skin Wars

Ten typ programu dedykowany jest osobom lubiącym sztukę. Uczestnicy to utalentowani artyści, którzy mają za zadanie malować, ale nie na tradycyjnych płótnach, tylko na ludzkiej skórze. Choć brzmi to dosyć prosto, okazuje się, że zakrywanie ciała farbami nie jest wcale takie łatwe. Efekty sztuki na ciele są naprawdę zadziwiające. Zwycięzca może swoje prace zaprezentować na międzynarodowych targach malowania ciała i wygrać nagrodę o wartości 100 tysięcy dolarów.

3. The Circle

To reality show opierające się na rywalizacji. Jeśli lubisz takie programy, jak "Big Brother", to ten również Ci się spodoba. Uczestnicy nawiązują przyjaźnie, flirtują i spiskują, ale nigdy nie wiedzą, przeciwko komu grają - w "kręgu" każdy może udawać, że jest kimś innym, niż jest. Wszyscy są zdobyć wpływy, ale nikt też nie chce odpaść. Nic dziwnego, bo nagroda końcowa to 100 tysięcy dolarów.

4. Pięć pierwszych randek

To kolejna propozycja dla miłośników romansów. To pomysł szybkich i łatwych randek, ale jest też jeden haczyk. Sześcioro uczestników bierze udział w pięciu randkach. Za zadanie mają wyłonić osobę, z którą chciałyby spotkać się ponownie. Między uczestnikami nawiązują się relacje i prowadzone są często intymne rozmowy.

5. Faster Car

"Faster Car" to reality show dedykowane osobom lubiącym luksusowe samochody i bardzo stare modele. Tutaj pieniądze nie grają żadnej roli. Samochody za ogromne sumy zmierzą się z dawnymi klasykami (ulepszonymi przez mechaników) w wyścigu na kilka kilometrów. Lubisz zawrotną prędkość? Tutaj będzie jej pełno.

6. Death by Magic

Interesują Cię magiczne sztuczki? To tego właśnie szukałeś. Magik Drummond Money-Coutts bardzo poważnie podchodzi do magii. W tej wersji artysta próbuje wyczynów z... zabijaniem. Oczywiście uczestnicy się na to w pełni zgadzają. Nie zabraknie tutaj zaciskania zębów, bo to show dla tych, którzy lubią, kiedy krew im się mrozi w żyłach.

7. The Casketeers

To program, który skupia się na małżeństwie - Francisie i Kaiori Tipene. Jednak to nie ich relacja, ale biznes, jaki wybrali na życiowy zarobek, brany jest pod lupę. Małżeństwo prowadzi dom pogrzebowy. Para stara się mieć w sobie ogromną pogodę ducha, mimo że codziennie spotyka się z rodzinami, które straciły swoich bliskich. To program pełen dramatów, ale i szaleństwa.

Jesteśmy przekonani, że któraś z tych propozycji przypadnie Wam do gustu - zwłaszcza, gdy macie dość "standardowych" seriali.

