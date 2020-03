Tamara Arciuch z grabiami w ręku nie narzeka i zabiera się za robotę w ogródku. "Żadnej pracy się nie boję"

cerrie35 godzinę temu 0

A czy aktorstwo to jedyny zawód w którym raz jest praca, a raz nie ma? Oczywiście, że nie. Jak już sprawa wirusa zacznie cichnąć, to wszyscy odczujemy gospodarcze problemy. Więc niech ci wszyscy pseudo aktorzy nie stękają, bo każdy będzie musiał sobie z tym poradzić. A mnie się wydaje, że najwięcej stękają ci co się boją, że nie mają wystarczającego talentu i że jak już epidemia zacznie się zmniejszać, to nie będą na tyle dobrzy w swoim fachu, aby znaleźć zatrudnienie. W końcu kryzys gospodarczy dotknie wiele dziedzin życia, producentów seriali, czy dyrektorów teatru będzie stać na zatrudnienie tylko tych najlepszych. No chyba, że tvp wytrzaśnie kolejne miliony na tych darmozjadów którzy niesłusznie nazywają się prawdziwymi aktorami. Ale wtedy to już chyba elektorat zrobiłby prawdziwy raban o to. Tak to jest jak celebryta pcha się do roboty nie mając odrobiny talentu.