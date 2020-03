W telewizji pomyłki nie są niczym nadzwyczajnym, jednak to właśnie one emocjonują widzów oraz internautów najbardziej. Z reguły najczęściej zdarzają się w programach transmitowanych na żywo, gdzie nie ma czasu na powtórzenia. Wydawałoby się, że w formatach nagrywanych z wyprzedzeniem, pomyłki nie powinny mieć miejsca, jednak jeden z odcinków programu "Jaka to melodia?" obala tę tezę.

REKLAMA

Pomyłka w "Jaka to melodia"

W jednym z odcinków programu "Jaka to melodia?" gościem muzycznym była francuska wokalistka Alizee. Zanim wystąpiła na scenie, uczestnicy teleturnieju mieli za zadanie odgadnąć jej utwór, znając jedynie kilka nutek. Pianista zagrał fragment piosenki "J'ai pas vingt ans", jednak najszybsza z uczestniczek w melodii rozpoznała piosenkę "J'en ai marre", co powinno być uznane za błąd. Okazało się zgoła inaczej. Rafał Brzozowski zaliczył jej odpowiedź. Kobieta dostała punkty za nieodgadniętą piosenkę, ale to nie wszystko, co zaskakuje w odcinku. Tuż po konkurencji, na scenie teleturnieju pojawiła się sama Alizee, która wykonała piosenkę wspomnianą wcześniej przez uczestniczkę. Wpadkę zauważyli również internauci, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami na forach internetowych.

Mają 2 mld, to mogą rozdawać nawet za błędne odpowiedzi.

W ramach przeprosin oczekujemy koncertu Alizee w Polsce z funduszy TVP - żartują internauci.

Wszystko wydarzyło się w odcinku transmitowanym w zeszłą niedzielę. Dochód z wygranej miał wspomóc cele charytatywne, więc w takim przypadku przymkniemy oko na taką pomyłkę.

RG