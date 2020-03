Jennifer Lopez doceniła polską gwiazdę Instagrama. Polubiła film z jej choreografią

Występ Jennifer Lopez podczas tegorocznego finału Super Bowl przejdzie do historii. Popisy taneczne i wokalne Latynoski wprawiły w osłupienie fanów i media z całego świata. Wielkie wrażenie zrobiła również choreografia, jaką na scenie zaprezentowała gwiazda, co skłoniło ją do rzucenia wyzwania internautom pod nazwą #jlotiktokchallenge. Cała akcja polega na zatańczeniu fragmentu układu tanecznego z Super Bowl. To dość trudne, jednak internauci podjęli wyzwanie i wyszło im całkiem dobrze.

Jennifer Lopez doceniła Magdę Pyznar

Układ Jennifer Lopez, jaki zaprezentowała podczas Super Bowl, nie należy do najłatwiejszych. Sama gwiazda przygotowała się do tego występu ponad cztery miesiące. Na TikToku i Instagramie znalazło się jednak tysiące filmików, na których internauci próbują odtworzyć choreografię z legendarnego występu. Jak się okazuje, niektórym wyszło na tyle dobrze, że doceniła ich sama Jennifer Lopez. Coś na ten temat wie gwiazda Warsaw ShoreMagda Pyznar, której film polubiła amerykańska gwiazda.

Jennifer Lopez polubiła jedynie niektóre z tysięcy nagrań z jej choreografią, toteż Magda Pyznar może czuć się wyjątkowo wyróżniona.

Kim jest Magda Pyznar?

Magda Pyznar jest instruktorką fitnessu, która swoją karierę w polskim show-biznesie zaczęła jako tancerka w klipach disco polo. Największą popularność przyniósł jej udział w programie Warsaw Shore, do którego dołączyła w trzecim sezonie. Po kilku edycjach odeszła z imprezowego show i porzuciła szalony tryb życia na rzecz fitnessu. Kilka miesięcy temu urodziła córkę Zuzię i teraz skupia się na jej wychowaniu.

