Iwona Burnat znana jest w Polsce głównie dzięki programowi "Żony Hollywood". Dzieliła się w nim z widzami relacjami ze swojego życia prywatnego, które na co dzień prowadzi w Los Angeles. Kobieta w 2017 roku poślubiła swojego ukochanego, Reggie'ego Benjamina. To właśnie w towarzystwie męża postanowiła "zwiedzać" Amerykę Południową w popularnym show TVN-u. Czyżby "Ameryka Express" zafundowała celebrytce jeszcze większą karierę w Polsce? Jedno jest pewne, Iwona mierzy naprawdę wysoko. Na Instagramie opublikowała post, w którym zestawiła swoje zdjęcie z fotografią Nicole Kidman. Sami zobaczcie, czy to porównanie jest trafne.

"Żona Hollywood" jest siostrą Nicole Kidman? Jak dwie krople wody

Czy to możliwe, że Nicole Kidman ma swoją polską wersję, a może i nawet sobowtóra? Okazuje się, że tak. To aż nieprawdopodobne, w jakim stopniu obie kobiety są do siebie podobne. A mowa oczywiście o Iwonie Burnat, czyli popularnej "żonie Hollywood". Celebrytka opublikowała w mediach społecznościowych ciekawy kolaż, na którym zestawiła swój wizerunek z australijską aktorką. Swojego męża porównała natomiast do Johnnego Deepa.

Fani Iwony nie kryją zachwytu. Zgodnie stwierdzili, że Burnat i Kidman są jak dwie krople wody. Aż trudno je odróżnić:

Wow!!!

No można się pomylić.

Wyglądasz jak Nicole Kidman.

Faktycznie podobni.

Również uważacie, że Iwona i Nicole wyglądają jak siostry. Może nasza polska "żona Hollywood" miałaby szansę zostać dublerką popularnej aktorki? Znając kreatywność i przebojowość Burnat, można byłoby się spodziewać ekscytującego wykorzystania tego podobieństwa!

