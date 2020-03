Natalia Kukulska spędza czas z córeczką. Laura zrobiła mamie niecodzienny makijaż. Fani: Doskonały na wyjście na salony

Natalia Kukulska stara się trzymać swoją rodzinę z dala od polskiego show-biznesu. Na jej Instagramie od czasu do czasu pojawiają się zdjęcia z mężem oraz dziećmi, jednak jest bardzo ostrożna w tym, co robi. Ostatnio w mediach częściej pojawiało się jej nazwisko, a to z powodu 40. rocznicy śmierci jej mamy, Anny Jantar. Wokalistka zdecydowała się na szczere wyznanie i opowiedziała o tragicznym dla jej rodziny dniu.

REKLAMA

Mimo to, Kukulska nie traci uśmiechu z twarzy. Ostatnio opublikowała rodzinne zdjęcie, od którego trudno oderwać wzrok!

Zobacz wideo Gwiazda obchodziła swoje urodziny bardzo wyjątkowo:

Natalia Kukulska w makijażu wykonanym przez córkę

Kukulska opublikowała na swoim Instagramie zdjęcia ze swoją 3-letnią córeczką Laurą. Widać, że bawią się w jej pokoju, ponieważ dookoła leży mnóstwo zabawek. Dziewczynka jest ubrana w strój Śpiącej Królewny i... maluje swoją mamę! Gwiazda wygląda na zachwyconą!

Trzeba to wszystko jakoś odreagować! - napisała.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Natalia Kukulska świętuje urodziny. Pokazała kartkę z kalendarza swojej mamy. "Urodziła nam się córeczka". Treść wzrusza

Reakcja internautów? Mogła być tylko jedna. Fani Kukulskiej zachwycili się dziewczynką i jej kreatywnym makijażem.

Takiego make-upu z rąk Królewny Śnieżki to tylko pozazdrościć.

Ooo, doskonały make-up na wyjście na salony.

Brakuje Ci Natalko tylko sukni i możesz iść na bal, jak w Twojej piosence - pisali.

Wy również jesteście zachwyceni wyjątkowym makijażem w wykonaniu Laury? Kto wie, może dziewczynka nie pójdzie w ślady mamy i zostanie profesjonalną makijażystką!

KB