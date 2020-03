Ludzie na całym świecie zaczynają powoli przyzwyczajać się do obecnej sytuacji. Chyba każdy wie, że póki co lepiej zostać w domach, a o higienę należy dbać z jeszcze większą uwagą. Niektóre gwiazdy nadal bagatelizują temat zdrowia, ale na szczęście są to tylko wyjątki. Agata Młynarska udzieliła ostatnio wywiadu, w którym zdradziła, jak ona dba o siebie i swoją odporność.

REKLAMA

Młynarska o swoim stanie zdrowia. Zabrakło leku zapobiegającego nawrót jej choroby. "Wysyłają je za granicę"

Zobacz wideo

Agata Młynarska szczerze o swoim zdrowiu

Agata Młynarska od kilku lat otwarcie mówi o swoich problemach ze zdrowiem. Dziennikarka cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna, która atakuje układ pokarmowy. W związku z zaistniałym ryzykiem, Młynarska jest jeszcze bardziej uważna niż dotychczas. Ograniczyła liczbę spotkań, pracuje z domu, a z bliskimi kontaktuje się przez telefon oraz e-maile.

To, co teraz powinniśmy zrobić, to na jakiś czas odizolować się od innych ludzi. Po pierwsze, niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, że są nosicielami wirusa. Po drugie, my sami możemy być zakażeni i przekazać wirusa swoim bliskim, np. rodzicom, dziadkom. Dlatego kto może, niech zostaje w domu. Bez wyjątku - podkreśliła w rozmowie z "Faktem".

Dodała też, że ze względu na swoje schorzenie, musi na siebie uważać jeszcze bardziej.

Choruję na chorobę autoimmunologiczną, więc wiem, że nie uda mi się wygrać z wirusem. Nie histeryzuję, tylko bardzo racjonalnie podchodzę do sprawy.

I to się nazywa dobre i odpowiedzialne podejście. Niestety, nie brakuje osób, które nadal nic robią sobie z ryzyka, które dotyczy nas wszystkich. Ostatnio świat obiegło nagranie, na którym gwiazda Tik Toka liże deskę klozetową. Skandal i żenada!

MŁ