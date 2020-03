Miliarder Anders Holch Povlsen stracił trójkę dzieci w atakach terrorystycznych na Sri Lance. Teraz ponownie został ojcem

W ubiegłym roku, dokładnie 21 kwietnia w Niedzielę Wielkanocną, doszło do ataków terrorystycznych w trzech kościołach i kilku hotelach znajdujących się na Sri Lance. W wyniku ataków łącznie zginęło 259 osób, w tym rójka dzieci duńskiego miliardera Andersa Holch Povlsena.

Anders Holch Povlsen został ojcem bliźniaczek

Anders wraz z żoną Anne Storm-Pedersen wychowywali czwórkę dzieci. Niestety, 15-letnia Alma, 12-letnia Agnes oraz 5-letni Alfred zginęli podczas ataku na hotel, w którym się zatrzymali na wakacje. Przeżyła tylko Astrid. Po roku od tragedii media obiegła wiadomość o radosnej nowinie, jaka spotkała rodzinę. Mężczyzna wraz z żoną przywitali na świecie bliźniaki - dwie urocze dziewczynki.

Ciąża przebiegała dobrze, a poród był łatwy, bez komplikacji. Rodzina jest niesamowicie szczęśliwa. Dzieci przywróciły tej rodzinie radość i chęć do życia - przekazał dziennikarz Jylland Posten.

Duński miliarder stracił trójkę dzieci w zamachach na Sri Lance

Rodzina Povlsen bardzo unika medialnego rozgłosu, dlatego o ich życiu prywatnym wiemy niewiele. Wiadomo tyle, że Anders wraz z żoną poznali się w pracy. Anders Povlsen jest najbogatszym człowiekiem w Danii. Swój majątek zbudował głównie na sieci odzieżowej Bestseller, którą przejął po rodzicach. Należą do niej takie znane marki jak Vero Moda, Only czy Jack & Jones. Oprócz tego Anders jest współudziałowcem Asos, największego sklepu internetowego w Wielkiej Brytanii oraz drugim co do wielkości udziałowcem sklepu Zalando.

W zamachu na Sri Lance zginęło 259 osób, w tym 46 osób spoza Sri Lanki, głównie turystów. Zamachowcy zabili 45 dzieci.

BO