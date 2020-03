Blanka Lipińska komentuje romantyczne zdjęcia zrobione jej przez paparazzi. Jest na nich z Baronem. "Przypałowi jesteśmy"

Wszelkie domysły na temat związku Blanki Lipińskiej i Barona możemy uznać za nieaktualne. Mimo że Blanka Lipińska i Baron przez długi czas bawili się ze swoimi fanami oraz mediami w kotka i myszkę, to w końcu pojawiło się oficjalne potwierdzenie ich relacji. Przypomnijmy, że nasz portal jako pierwszy napisał o tym, że pisarka erotyków spotyka się z byłym chłopakiem Julii Wieniawy - Baronem.

Co dalej? Wspólne publiczne wyjścia i fotki na Instagramie? Póki co, paparazzi przyłapali zakochanych na romantycznym spacerze, a Blanka postanowiła to skomentować.

Blanka Lipińska komentuje zdjęcia paparazzi

Pisarka na swoim InstaStories pokazała, jak przegląda najnowszy numer magazynu "Flesz". Oczywiście, nie kupiła go przypadkowo.

Natomiast we "Fleszu"... (cichy śmiech). Dowiedziałam się, że Sopot poza sezonem nie jest bezpieczny i wolny od paparazzi - zaczęła.

W tym momencie pokazała zdjęcia, na których widać ją i Barona. Para wybrała się na spacer po plaży i nie zdawała sobie sprawy z obecności paparazzi. Na fotografiach zakochali szli przytuleni, a także nie szczędzili sobie innych czułości. Jednak Lipińska zwróciła szczególną uwagę na jedną fotografię. Widać na niej jej odsłonięty brzuch.

Ale tu... Dowiedziałam się, że wciąż jestem szczupła. No cóż, przypałowi jesteśmy.

Blanka Lipińska z 'Flesz' Flesz

Blanka lubi być obecna z mediach, jednak Baron raczej trzyma się z dala od polskiego show-biznesu. Myślicie, że dadzą radę dogadać się w tej kwestii? My trzymamy za nich kciuki i czekamy na romantyczne selfie!

